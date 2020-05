Defensie neemt disciplinaire stappen tegen Marco Kroon omdat de militair vorig jaar een kopstoot uitdeelde tijdens carnaval. Er komt een negatief bericht in zijn dossier te staan, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Daarnaast is besloten dat Kroon "wordt overgeplaatst naar een functie waar hij zich zal richten op veteranenzaken".

De negatieve melding in zijn dossier zal mogelijk gevolgen hebben voor de rest van de loopbaan van Kroon. Het besluit is genomen nadat de militair door de rechtbank tot een taakstraf werd veroordeeld vanwege wangedrag tijdens carnaval in Den Bosch.

Kroon werd betrapt op wildplassen, waarop een agent hem aansprak en een boete gaf. Toen de militair verderging met plassen en de agent versterking opriep, escaleerde de situatie. Kroon deelde een kopstoot uit aan een van de agenten en liet zijn geslachtsdeel zien aan een andere diender. Dit leverde hem ook een veroordeling voor schennispleging op.

Kroon heeft een Willemsorde - de hoogste onderscheiding - gekregen voor zijn verdiensten in Afghanistan. Het is nog niet duidelijk of deze in het geding komt. De militair was na het incident al geschorst door Defensie.