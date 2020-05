Defensie neemt disciplinaire maatregelen tegen Marco Kroon, omdat de militair vorig jaar tijdens carnaval een kopstoot heeft uitgedeeld. Er komt een negatief bericht in zijn dossier te staan, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Daarnaast is besloten dat Kroon "wordt overgeplaatst naar een functie waarin hij zich zal richten op veteranenzaken".

De negatieve melding in zijn dossier zal mogelijk gevolgen hebben voor de rest van de loopbaan van Kroon. Het besluit is genomen nadat de militair door de rechtbank tot een taakstraf is veroordeeld vanwege wangedrag tijdens carnaval in Den Bosch.

Kroon werd betrapt op wildplassen, waarop een agent hem aansprak en een boete gaf. Toen de militair bleef plassen en de agent versterking opriep, escaleerde de situatie. Kroon gaf een van de agenten een kopstoot en liet zijn geslachtsdeel zien aan een andere diender. Dit leverde hem ook een veroordeling voor schennispleging op.

Kroon is opgenomen in de Militaire Willems-Orde vanwege zijn verdiensten in Afghanistan. Een woordvoerder van Defensie laat aan NU.nl weten dat zijn daden in Afghanistan niet ter discussie staan en dat zijn onderscheiding niet ingenomen zal worden.