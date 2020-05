De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zegt dinsdag dat de politie het stroomstootwapen terughoudend in moet zetten en zorgvuldig moet gebruiken. Dit beveelt hij aan nadat hij twee klachten ontving over de inzet van het wapen in een ggz-instelling.

De incidenten werden in 2018 aan Van Zutphen gerapporteerd en betroffen twee gevallen van de inzet van het stroomstootwapen bij patiënten in een instelling of afdeling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).

"De politie gebruikte meerdere keren het stroomstootwapen om een jongeman in een psychose en een demente man van 73 onder controle te brengen." Van Zutphen wijst erop dat de impact voor iemand die getaserd wordt groot is en dat het niet moet worden gezien als een wondermiddel om iemand onder controle te krijgen.

In het rapport worden verder aanbevelingen gedaan die ervoor moeten zorgen dat vooraf goed wordt nagedacht over de inzet van het wapen en achteraf ook wordt toegezien op nazorg als iemand getaserd is. De komende jaren krijgen nog zo'n zeventienduizend agenten het stroomstootwapen.

Portefeuillehouder bij de politie Frank Paauw zegt in een reactie dat hij zich herkent in de aanbevelingen. "Sterker nog: die zijn doorgevoerd." Zo heeft de politie al met de ggz om de tafel gezeten om afspraken te maken. Wel constateert hij dat de politie op het gebied van nazorg tekort is geschoten. "Deze constatering trek ik mij aan. Daarin zullen we in de toekomst zorgvuldiger zijn."