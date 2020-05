Nederlandse jongeren zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger dan jongeren in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese afdeling van de gezondheidsorganisatie WHO dat dinsdag is gepubliceerd.

Voor het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek (HBSC) van de WHO is gekeken naar de mentale gezondheid van 227.000 schoolkinderen uit 45 landen, waaronder Europese landen en Canada. Alle onderzochte jongeren waren tussen de elf en vijftien jaar oud.

Over het algemeen is de mentale gezondheid van de schoolkinderen tussen 2014 en 2018 afgenomen, blijkt uit het onderzoek. In 26 andere landen nam de mentale gezondheid af. In Nederland verbeterde de mentale gezondheid juist. Buiten Nederland nam het welzijn van tieners alleen in Kroatië en Spanje toe.

Goed contact met ouders

De goede mentale gezondheid van Nederlandse jongeren kan volgens het onderzoek onder meer worden verklaard door het over het algemeen goede contact dat zij hebben met hun ouders. 90 procent van de ondervraagden zegt goed met hun moeder te kunnen praten over hun zorgen. In andere landen is dat gemiddeld 80 procent. 81 procent kan goed met hun vader praten, 65 procent van de jongeren uit andere landen kan dat.

Daarnaast worden Nederlandse schoolkinderen relatief weinig gepest (6 procent) en zeggen ze weinig gebruik te maken van sociale media. Slechts 2 tot 4 procent van de Nederlandse schoolkinderen zegt zo vaak op sociale media te kijken dat het problemen oplevert. In geen enkel land ligt dit percentage lager.

Wel ervaart ongeveer een kwart van de Nederlandse jongeren minstens een keer in de week slaapproblemen. Ook neemt de schooldruk in Nederland toe en drinken veel jongeren over het algemeen al alcohol. Van de vijftien-jarigen is tussen de 18 en 19 procent minstens twee keer dronken geweest.

Het HBSC-onderzoek wordt om de vier jaar gepubliceerd.