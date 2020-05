Dinsdag is het overwegend zonnig. Wel trekken er wolken over het midden en noorden van het land. Vooral in het noorden kan deze bewolking lang blijven hangen. De temperaturen lopen uiteen van 16 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind.

Het is veelal zonnig. In de ochtend trekken wolkenvelden over het midden en noorden van het land. Later op de dag trekken de stapelwolken in het midden weg. In het noorden blijft de bewolking langer hangen en wordt het gemiddeld 16 tot 20 graden. Op de Wadden is er een kleine kans op regen.

In het zuiden wordt het ongeveer 17 graden aan de kust en 20 tot 24 graden landinwaarts. Lokaal kan het in het zuiden 25 graden worden. Er staat een overwegend matige westenwind. Later op de dag draait de wind naar het noordwesten.

Na dinsdag blijft het droog en zonnig. Wel is er op Hemelvaartsdag kans op een onweersbui. De temperatuur loopt die dag op tot ongeveer 25 graden. Na donderdag wordt het koeler en neemt de kans op regenbuien toe. Ook staat er vanaf vrijdag meer wind.

