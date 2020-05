De kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, Nabil B., heeft maandag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Amsterdam laten weten geen verklaringen meer af te leggen als hij niet in staat wordt gesteld zijn eigen advocaat te kiezen.

Volgens B. waren een advocaat en adviseur bereid hem te woord te staan, maar werd dit duo afgewezen door het Openbaar Ministerie (OM) omdat een van hen geen advocaat was.

"Waarom werd dit zes weken geleden nog wel goedgekeurd en op het laatste moment toch weer afgekeurd?", las B. vanaf een onbekende locatie voor. "Ik snap niet dat deze keuze mij wordt ontnomen."

De man heeft een veertigtal verklaringen afgelegd in het Marengo-proces, waarin hij onder andere Ridouan T. aanwijst als opdrachtgever van meerdere moorden. B. zit echter al twee maanden zonder advocaten, nadat zijn vorige anonieme raadslieden er om onbekende reden mee stopten.

De advocaten van de in totaal zeventien verdachten in deze strafzaak zijn al enige tijd bezig om B. te horen, totdat hij vrijdag besloot geen antwoord meer te geven op vragen. "Ik heb mijn verhoor moeten annuleren en vraag het OM mij in staat te stellen mijn eigen advocaten te kiezen zodat ik niet definitief hoef te stoppen."

Advocaat van B. in Amsterdam doodgeschoten

"Mijn vorige advocaat is vermoord", aldus B. verwijzend naar Derk Wiersum die in september vorig jaar werd doodgeschoten. "Een man die geen enkele blaam treft en dat heeft me hard geraakt."

"Eerst moest ik het verlies van mijn broer verwerken", vervolgde B., wiens onschuldige broer in Amsterdam werd doodgeschoten. Vermoedelijk uit wraak omdat B. kroongetuige was geworden. "Ik ben zelf ook mede-verantwoordelijk voor leed van anderen en wil daar oprecht mijn excuses voor aanbieden."

Het OM zei in een eerste reactie dat het "nu niet het geschikte moment was om op deze kwestie in te gaan", aldus de officier, maar dit op een later moment te zullen doen.

Kroongetuige heeft overeenkomst gesloten

B. heeft met het OM een overeenkomst gesloten met daarin de plicht om in dit proces te verklaren over een reeks moorden, overtredingen van de Wet wapens en munitie, ambtelijke corruptie en deelname aan een criminele organisatie.

De man, zelf betrokken bij liquidaties, krijgt in ruil voor zijn verklaringen een strafkorting van 50 procent als het gaat om de strafeis van het OM. In het geval van B. is dat twaalf jaar.