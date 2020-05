Douanier Gerrit G. heeft maandag in hoger beroep opnieuw veertien jaar cel opgelegd gekregen voor zijn rol in het doorlaten van grote hoeveelheden cocaïne in de haven van Rotterdam. De man stond terecht met twee andere mannen en kreeg de hoogste straf opgelegd.

G. werd vijf jaar geleden aangehouden en bekende vrijwel direct dat hij containers "op wit zette". Als dat in het systeem werd gedaan, had dat als gevolg dat de containers niet gecontroleerd werden.

In totaal zou hij 3,5 miljoen euro hebben verdiend, dit bedrag moet hij terugbetalen. De advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) stelde dat de man was "gezwicht voor het grote geld" en dat hij "de deur voor de invoer van cocaïne wagenwijd heeft opengezet".

"De uiteindelijk onderschepte containers lijken, getuige het vele geld waarover de verdachte kon beschikken, slechts het topje van de ijsberg te zijn geweest", zo stelt het gerechtshof in Den Haag. Het wordt G. aangerekend dat hij zijn positie heeft misbruikt en het vertrouwen van zijn collega's heeft beschaamd.

Verdachten doelwit van liquidatiepogingen

René F., een andere verdachte in de zaak, heeft opnieuw vier jaar cel opgelegd gekregen. Hij heeft G. benaderd met de vraag om containers door te laten in ruil voor grote sommen geld, wat resulteert in een veroordeling voor omkoping.

Een van de personen bij wie G. werd geïntroduceerd, is Dennis van den Berg (achternaam op eigen verzoek). Hij heeft in hoger beroep tien jaar cel opgelegd gekregen voor onder meer medeplegen van invoer van cocaïne en witwassen.

Van den Berg wordt beschouwd als het eigenlijke doelwit van een vergismoord waarbij de onschuldige Rob Zweekhorst werd doodgeschoten op 1 januari 2014. Ook F. is beschoten, maar wist ondanks zijn verwondingen te ontkomen.

Beide incidenten zouden te maken hebben met de handel in drugs waar ze bij betrokken waren.