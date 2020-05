Buitengewoon opsporingsambtenaren in Rotterdam schrijven vanaf donderdag uit protest minstens drie dagen geen boetes uit. De reden hiervoor is het besluit van de gemeente om boa's niet uit te rusten met pepperspray en een wapenstok, zo bevestigt voorzitter van de Nederlandse Boa Bond Ruud Kuin maandag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van RTV Rijnmond.

Het geweld jegens boa's zou sinds de coronacrisis flink gestegen zijn. "In de grote steden is er jaarlijks sprake van een toename van het aantal incidenten van zo'n 25 procent. Wat onze boa's ons vertellen, is dat ze nu in de afgelopen twee maanden meemaken wat ze normaal gesproken in een heel jaar meemaken", zegt Kuin.

Op Eerste Paasdag werden er nog twaalf handhavers belaagd in Rotterdam toen zij een groep aanspraken op het overtreden van de coronaregels. Vijf boa's raakten hierbij gewond.

Naar aanleiding van dit incident willen de vakbonden voor boa's dat de handhavers uitgerust worden met tenminste pepperspray en een wapenstok. "Dat vond de gemeente een brug te ver", zegt Kuin.

De vakbonden zijn in gesprek gegaan met de gemeente, die vroeg om alternatieven te bedenken voor pepperspray en een wapenstok. Zo werd onder andere een voorstel van wethouder Bert Wijbenga besproken om diensthonden in te zetten.

Het aanbod van de gemeente Rotterdam was volgens de bonden niet voldoende; 95 procent van de leden stemde tegen dit voorstel.

'Juist in eerste drie minuten kan veel misgaan'

Als een situatie uit de hand dreigt te lopen, kunnen handhavers de politie oproepen. Die is in een ideale situatie binnen drie minuten aanwezig. Volgens Kuin lukt het de politie echter vaak niet om binnen dit tijdsbestek ter plaatse te zijn.

"En juist in de eerste drie minuten kan er al veel misgaan", aldus Kuin. "De boa's krijgen veel te maken met groepen. En zeker nu tijdens de coronacrisis moeten ze soms forse boetes uitdelen, dat werkt agressieverhogend."

Volgens de bonden zijn de boa's voor zulke momenten onvoldoende uitgerust met middelen. "Het gaat niet alleen om veiligheid, maar ook om de volksgezondheid. Het is van belang dat een handhaver zichzelf kan verdedigen", meldt Kuin.

Weglopen van een dreigende situatie is volgens hem geen oplossing. "Het zijn handhavers, geen toezichthouders. Burgers verwachten dan ook dat ze handhaven."

Kuin laat weten dat het actievoeren wordt doorgezet als de gemeente niet in beweging komt. NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de gemeente.