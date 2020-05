Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tijdens een inleidende zitting laten weten dat enkele verdachten in de zaak Marengo ook zullen worden vervolgd voor de moord op Abderrahim Belhadj in 2016.

Om welke verdachten het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij de volgende zitting in augustus zal meer duidelijk worden.

In het proces Marengo staan in totaal zeventien verdachten terecht, onder wie Ridouan T. en Saïd R., die in Colombia vastzit. Het OM hoopt in december te beginnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Er is inmiddels om de uitlevering van R. gevraagd, maar het is de vraag hoe lang dit nog gaat duren.

Het was al bekend dat kroongetuige Nabil B. verklaringen over de moord op Belhadj heeft afgelegd. Volgens de officier van justitie vormen onlangs ontsleutelde berichten voldoende bewijs om de tenlastelegging tegen een aantal verdachten uit te breiden.

Man veroordeeld voor lokken van slachtoffer

In maart vorig werd Jason L., ook bekend als rapper Djaga Djaga, in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor betrokkenheid bij de liquidatie van Belhadj. L. lokte de man naar de flat Kikkenstein in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, waar het slachtoffer werd doodgeschoten.

Opvallend is dat Belhadj verklaringen heeft afgelegd in het onderzoek 26Koper. Dat onderzoek was gericht op een groep die op bestelling moorden zou plegen. Zij werden in maart van dit jaar tot celstraffen van 14,5 jaar veroordeeld.

Kroongetuige B. heeft verklaard dat er een link tussen 26Koper en T. is. Nog twee andere moorden waar T. verantwoordelijk voor wordt gehouden, hebben een connectie met 26Koper.

120 Voor deze liquidaties wordt Ridouan T. vervolgd

Berichten bewijs voor rol Saïd R. bij vergismoord

Het OM liet eveneens op zitting weten dat de verdenking van betrokkenheid van R. bij de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017 is versterkt door nieuwe ontsleutelde berichten.

Kroongetuige B. was betrokken bij de voorbereiding van de liquidatie op het beoogde doelwit Khalid H. De man zou moeten worden omgebracht omdat hij informatie zou delen met een criminele rivaal van T., Mustapha F. Ook laatstgenoemde zou doelwit zijn van T.

Saïd R. zou met zijn broer Mohamed R. de moordplannen op H. hebben besproken en met zijn andere broer Zaki R. de uiteindelijke vergismoord.

Het is deze vergismoord die B. deed besluiten om naar de politie te stappen en verklaringen af te leggen tegen de organisatie rond T. De kroongetuige was bevriend met de familie Changachi.