De Nederlandse politie maakt zich grote zorgen over het stijgende aantal laboratoria voor de productie van crystal meth dat wordt gevonden. "Het is een plaag aan het worden", zegt politiechef Max Daniel tegen De Telegraaf.

De portefeuillehouder drugsbestrijding van de Nationale Politie zegt dat Mexicaanse kartels Nederland hebben "ontdekt als productieplaats". Vaak zijn in de labs producenten uit Mexico aanwezig.

Nederland is aantrekkelijk land omdat "alles hier aanwezig is", aldus Daniel in gesprek met De Telegraaf. Zo legt hij onder meer uit dat er een goede infrastructuur voor drugssmokkel is en drugshandelaren voor hogere inkomsten bereid zijn samen te werken.

Er wordt vermoed dat een deel van Nederlandse xtc-producenten wil overstappen naar crystal meth. Zij beschikken volgens politiecommissaris Andy Kraag al over de benodigde middelen. Tegen de krant zegt hij dat "alleen de recepten van de Mexicanen nog ontbraken".

De politie heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar zeven laboratoria voor crystal meth ontmanteld. Vorig jaar waren het er in totaal negen. "Dat kan betekenen dat er meer labs worden gebouwd, maar ook simpelweg dat we als opsporing beter in staat zijn ze te ontdekken", zegt Kaag.

Nederlandse crystal meth ook voor buitenland

Crystal meth wordt in Nederland niet op grote schaal gebruikt, maar de productie kan alsnog aantrekkelijk zijn vanwege de hogere winsten in het buitenland. De hoeveelheid crystal meth die door de dit jaar ontmantelde labs werd geproduceerd, kon volgens de politie onmogelijk alleen bedoeld zijn voor de lokale markt.

Begin deze maand werd in de Gelderse plaats Achter-Drempt een groot laboratorium voor het zeer verslavende crystal meth gevonden. De aangetroffen drugs zijn naar schatting 10 miljoen euro waard. Volgens de politie kon de handelswaarde zelfs nog oplopen.