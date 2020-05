Aan de Jagthuisstraat in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden op de begane grond van een woning, meldt de politie. Het is het tweede incident in de straat in een week tijd.

De explosie vond rond 2.30 uur plaats. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel is er schade aan ruiten en woningen in de omgeving. Meerdere woningen zijn ontruimd.

De politie heeft de omgeving van de woning afgezet. Er zijn veel hulpverleners van zowel de brandweer als de politie op de been. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de explosie was.

De politie roept mensen op om niet naar de plaats van het incident te komen en aanwijzingen van hulpverleners op te volgen.

Afgelopen donderdag waren er in dezelfde straat harde knallen te horen. De politie trof toen meerdere kogelinslagen in een woning aan. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen beide incidenten.