Bij een woning aan de Jagthuisstraat in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden, meldt de politie. Dit is het tweede incident in de straat in een week tijd. Meerdere personen zijn aangehouden.

De explosie vond rond 2.30 uur plaats. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel is er sprake van ruitschade en zijn woningen in de omgeving beschadigd geraakt.

Meerdere omliggende woningen werden ontruimd. Rond 5.00 uur werd de portiek veilig verklaard en mochten bewoners weer naar huis.

Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. Dit voertuig is niet veel later in Amsterdam aangetroffen. De inzittenden zijn aangehouden en hun mogelijke betrokkenheid wordt nog onderzocht.

Onderzoek naar oorzaak explosie

De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Specialisten van de Forensische Opsporing (FO) doen sporenonderzoek. De politie roept mensen op niet naar de woning te komen en aanwijzingen van hulpverleners op te volgen.

Afgelopen donderdag waren er in dezelfde straat harde knallen te horen. De politie trof toen meerdere kogelinslagen in een woning aan. Het is nog niet bekend of er een verband tussen beide incidenten bestaat.