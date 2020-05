Maandag is er een mix van wolken en zon. De maximale temperatuur ligt tussen de 15 en 23 graden. Er staat een frisse zuidwestelijke tot westelijke wind.

Aan het begin van de dag gaat de zon in het noorden vaak schuil achter velden sluierbewolking. Later op de dag trekken de wolken oostwaarts weg en zijn er bijna overal in het land perioden met flink wat zon. Toch kunnen er verspreid over het land nog steeds wat stapelwolken zijn. In het noordoostelijk kustgebied valt mogelijk wat regen.

De maximale temperaturen lopen sterk uiteen. Aan zee is de maximale temperatuur 15 graden, in het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 23 graden. Daarmee is het iets warmer dan zondag. De zuidwestelijke tot westelijke wind is over het algemeen zwak tot matig. Aan de kust kan de wind af en toe vrij

krachtig zijn.

Na maandag blijft het zonnig en droog. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 25 graden op Hemelvaartsdag. Lokaal kan het die dag zelfs 28 graden worden. Later op de dag is er ook kans op onweer. Na donderdag wordt het weer koeler en gaat het vaker regenen. Mogelijk staat er dan ook vrij veel wind.

