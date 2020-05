Op het strand bij de Kijkduin in Den Haag zijn diverse hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermist persoon die zich mogelijk in het water zou bevinden. De zoekactie staat los van de zoektocht naar de vermiste surfer eerder deze week.

De persoon is sinds zaterdagmiddag vermist. Volgens Omroep West is er een stapeltje kleren aangetroffen op het strand. De politie houdt er daarom ook rekening mee dat de persoon zich in het zeewater bevindt.

Er wordt onder meer met een helikopter, boten en motorvoertuigen gezocht ter hoogte van Strandslag 6.

Maandagavond kwamen voor de kust van Scheveningen vijf mannen om het leven tijdens het surfen. Van vier surfers werd het lichaam teruggevonden, de zoektocht naar de vijfde is donderdag gestaakt.

In totaal kwamen maandag zeker tien mensen in zee in de problemen, mogelijk kwam dat door het slechte weer en zeeschuim.Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de surfers voor de kust in de problemen konden komen en of maatregelen nodig zijn.