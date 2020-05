In een biomassacentrale van energiebedrijf RWE in Eemshaven is zaterdagmiddag brand uitgebroken, bevestigt een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl.

Inmiddels heeft de brandweer het vuur geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen en er hoefde geen evacuaties plaats te vinden.

De brand vond plaats in een toren van 10 tot 12 meter hoog, die gebruikt wordt voor het aanvoeren van biomassa vanuit schepen naar de centrale, zegt de woordvoerder. In de RWE-centrale worden zowel kolen als biomassa gebruikt om energie op te wekken.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het veiligheidsteam van het bedrijf zal een intern onderzoek naar de oorzaak starten.