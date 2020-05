Een vierde persoon heeft aangifte gedaan tegen een marineofficier van de Zr.Ms. Karel Doorman, bevestigt de Koninklijke Marechaussee zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf. Naar de man loopt een onderzoek vanwege seksuele misdragingen aan boord van het marineschip.

Verdere details wil de woordvoerder niet kwijt, omdat het om een zedenzaak gaat.

Volgens De Telegraaf heeft de officier zich vorig weekend misdragen op een borrel. Het schip lag toen aangemeerd in Sint-Maarten. In de afgelopen week kwamen al enkele aanklachten tegen de officier binnen. Daar is nu een vierde bij gekomen.

Het marineschip Karel Doorman is in april uitgevaren. Het schip, dat onder meer medische faciliteiten en marinierseenheden naar Sint-Maarten, Curaçao en Aruba brengt, blijft in totaal drie maanden in het gebied.

De officier hoefde in eerste instantie niet van boord vanwege zijn belangrijke rol op het schip. Woensdag heeft hij zelf besloten om alsnog van boord te gaan.