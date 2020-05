Komend weekend trekken wolkenvelden over Nederland en blijft het overwegend droog. Mogelijk is er zaterdag wel wat lichte neerslag in het noorden en noordoosten. Lokaal kan het af en toe zonnig zijn, met name zondag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt aan zee rond de 9 graden en landinwaarts rond de 3 graden. In tegenstelling tot de afgelopen nachten komt het waarschijnlijk niet meer tot vorst.

Zaterdagmiddag varieert de temperatuur tussen 15 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. In het noorden van het land kan er een enkele bui vallen.

Zondag blijft het overal droog en blijft er ruimte voor de zon. In het zuidoosten kan het misschien al lokaal 20 graden worden. In het noorden rond de 17 graden.

