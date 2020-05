De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt vanwege de coronamaatregelen meer tijd om te beslissen over een asielaanvraag. De termijn is verlengd van zes naar twaalf maanden, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris zegt dat de behandeling van aanvragen door de coronamaatregelen "in ernstige mate wordt belemmerd". Als gevolg van de virusuitbraak kwam het werk van de IND op 15 maart grotendeels stil te liggen.

De asielprocedure is begin deze maand opgestart met behulp van telehoren. Broekers-Knol: "Het is momenteel onduidelijk wanneer de situatie weer zal normaliseren en in welke mate sprake zal zijn van het doorwerken van de gevolgen van het coronavirus in de periode daarna."

De Europese Commissie maakte vorige maand bekend dat lidstaten de zogeheten wettelijke beslistermijn met maximaal negen maanden mogen verlengen, omdat velen vanwege de coronacrisis in de problemen raken met het tijdig behandelen van de asielaanvragen.

Achterstand bij afhandeling van asielaanvragen

De IND heeft al langere tijd te maken met een grote achterstand bij de afhandeling van aanvragen. Indien een aanvraag niet binnen de wettelijke beslistermijn wordt behandeld, heeft de aanvrager recht op een financiële compensatie.

Eerder dit jaar werd geschat dat in 2020 in totaal 70 miljoen euro aan dwangsommen zou moeten betaald aan wachtende asielzoekers. De vrijdag aangekondigde verlenging geldt alleen voor nieuwe en lopende asielaanvragen waarbij de beslistermijn nog niet is verstreken.

Nieuwe vreemdelingen gingen vanwege de coronamaatregelen de afgelopen twee maanden naar een noodopvang in Zoutkamp. Deze negentig personen zijn deze week overgebracht naar Ter Apel en Budel, waar ze hun eerste asielaanvraag kunnen indienen. Zoutkamp geldt sinds hun vertrek niet langer als een noodonderdaklocatie.