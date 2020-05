Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Boerderij organiseert videobellen met alpaca's

Een alpacaboerderij in Lemelerveld begint een bijzonder initiatief om de dagelijkse "vergaderroutine" te doorbreken. Vanaf deze vrijdag is het mogelijk om, tijdens een videovergadering, over te schakelen naar een dier. "Mensen hebben het echt even nodig", aldus de boerderij.

Videovergaderen met alpaca's. (Foto: Alpacaboerderij)

Vermiste vissers meren na 42 dagen op Stille Oceaan aan op eilandje

Twee vissers die sinds hun vertrek vanaf de Marshalleilanden op 2 april vermist werden, zijn na 42 dagen ronddobberen op de Stille Oceaan teruggevonden. De mannen meerden donderdagochtend zo'n 1.600 kilometer verderop aan op een klein eiland in Micronesia, schrijft The New Zealand Herald.

De mannen raakten vermist nadat ze motorpech kregen nabij Kwajalein, een van de Marshalleilanden. De boot van de vissers dreef door het slechte weer verder de zee op en belandde meer dan veertig dagen later uiteindelijk op Namoluk, een klein eiland in Micronesia.

Volgens de gezondheidsminister van de Marshalleilanden waren de vissers "mager en zo zwak als je zou verwachten na veertig dagen op zee".

Bruinvissen profiteren van coronacrisis door minder herrie op het water

Bruinvissen op de Oosterschelde en vermoedelijk ook de Noordzee profiteren van de stilte op het water die wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Dat is de conclusie van Frank Zanderink, directeur van Stichting Rugvin, na weken observeren.

Zanderink ziet dat bruinvissen nu langere tijd in grotere groepen op één plek blijven en ongestoord op vissen kunnen jagen. "Ik doe ruim vijftien jaar onderzoek naar dit dier, maar dit fenomeen heb ik nog niet eerder gezien", zegt de directeur.

Een bruinvis in nood die weer het water in wordt geholpen. (Foto: NU.nl/Thomas Steenvoorden)

Mijlpaal in Denemarken: afgelopen 24 uur geen sterfgevallen

Voor het eerst sinds 13 maart zijn in Denemarken geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld, is vrijdag bekendgemaakt. Wel is het aantal bevestigde besmettingen met 78 gestegen naar 10.791.

Denemarken ging als een van de eerste landen in Europa in lockdown. Het versoepelde daarna rond half april als eerste land buiten Azië ook weer de maatregelen.

De Scandinaviërs beginnen deze week met de tweede fase van de versoepeling, waarbij restaurants, musea en winkelcentra opengaan. Eerder gingen scholen, kinderdagverblijven, praktijken van psychologen en fysiotherapeuten en rechtbanken al open.