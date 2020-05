Vanwege de aanhoudende droogte mag er op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug voorlopig niet met oppervlaktewater gesproeid worden. De maatregel geldt vanaf aanstaande maandag, meldt het Waterschap Vallei en Veluwe vrijdag.

Het waterschap zegt het neerslagtekort al vroeg in het seizoen te zien toenemen. Op sommige plekken is de situatie zelfs "zorgelijk", met name in de lage gebieden, omdat het grondwater daar nu al lager staat dan precies een jaar geleden.

Er wordt gesproken van een "bijzonder droog voorjaar" na een natte winter, waardoor een flink neerslagtekort is ontstaan. Volgens de prognoses neemt het landelijk tekort van zo'n 93 millimeter de komende weken op tot meer dan 110 millimeter.

Het waterschap hoopt met het verbod zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Als oppervlaktewateren droogvallen en het grondwaterpeil zakt, kan dit onder meer leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit, dode vissen en schade aan natuur.

Ook hoopt het waterschap de grondwaterstand zo lang mogelijk op peil te houden. Door een te lage stand kan schade ontstaan aan woningen en andere gebouwen. Tot wanneer het verbod geldt, is op dit moment niet bekend. Het onttrekkingsverbod is namelijk voor onbepaalde tijd ingesteld.

Het verbod gaat gelden voor sloten, beken en kanalen waar geen aanvoer van water uit de Nederrijn, IJssel en Randmeren mogelijk is. "Het verbod geldt dus met name op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en alle flanken hiervan", aldus het waterschap.