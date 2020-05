Drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard door de gasexplosie die woensdag plaatsvond in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt. 27 woningen raakten beschadigd en moesten worden ontruimd, maar bewoners van die huizen kunnen vrijdag hoogstwaarschijnlijk weer naar huis, bevestigt woordvoerder Jack Broeksteeg van de gemeente Nijmegen aan NU.nl.

Een van de woningen die onbewoonbaar is verklaard, is het pand waarin de explosie plaatsvond. De mannelijke bewoner ligt nog altijd in het ziekenhuis.

De overige twee woningen moeten waarschijnlijk met de grond gelijk gemaakt en herbouwd worden. "Bij een van de woningen is er nog een kleine kans dat deze gerenoveerd kan worden", aldus Broeksteeg. Woningcorporaties hebben gezinnen al langdurig onderdak aangeboden.

Bewoners van de wijk Hillekensacker konden sinds woensdag hun huis niet in en sliepen onder meer in een nabijgelegen sporthal en hotel. Daar werden zij vrijdag op de hoogte gebracht door de gemeente.

Gasleidingen en cv-ketel moeten nog gecontroleerd worden

"Alle overige huizen zijn onder de loep genomen en lijken constructief in orde", vertelt Broeksteeg. Bewoners kunnen daarom vrijdagmiddag met een expert een volgend kijkje nemen in hun huis om te zien of bijvoorbeeld gasleidingen en de cv-ketel nog in orde zijn. Als dat het geval is, kunnen zij in hun woning blijven. "In een enkel geval zal het betekenen dat een bewoner zaterdag terug naar huis kan", legt de woordvoerder uit.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Directeur Esther Lamers van woningstichting Woonwaarts schatte donderdag in gesprek met De Gelderlander dat de complete schadepost tot boven de 1 miljoen euro stijgt.