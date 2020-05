De zoektocht naar de vijfde bij Scheveningen omgekomen watersporter is definitief gestaakt, zegt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) vrijdag. Donderdag werd voor het laatst gezocht naar de 23-jarige man.

Het gebied waar het lichaam op basis van waarnemingen hoogstwaarschijnlijk lag, is volledig afgezocht, legt een woordvoerder van de KNRM uit. Het is onduidelijk waar het stoffelijk overschot van de Delftenaar wel zou kunnen liggen en daarom is besloten de zoektocht te staken.

De woordvoerder sluit niet uit dat het lichaam later alsnog wordt gevonden, bijvoorbeeld als het gaat drijven of ergens aanspoelt. Hoewel de actieve zoektocht voorbij is, wordt er nog wel een oogje in het zeil gehouden.

Het lichaam was dinsdag wel gezien, maar dreef weg voordat de hulpdiensten erbij konden komen. Wel werden op die dag de lichamen van twee andere watersporters geborgen. Zij kwamen maandagavond door onbekende oorzaak in de problemen.

Maandag werden meerdere watersporters uit het water gehaald. Voor twee personen kwam medische hulp te laat. Eén persoon werd opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.