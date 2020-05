De politie is op zoek naar tbs'er Hendrik M., die bijna een week geleden niet is teruggekeerd van onbegeleid verlof van een tbs-kliniek in Assen, bevestigt het Landelijk Parket aan NU.nl na berichtgeving van Misdaadjournalist.nl.

M. vertrok vrijdag 8 mei rond 13.00 uur per fiets vanuit de tbs-kliniek in Assen naar een naburig winkelcentrum. Dat deed hij op onbegeleid verlof in het kader van zijn resocialisatietraject.

Het Landelijk Parket zegt dat de politie op zoek is naar M. Hoewel hij in het verleden door de politie is omschreven als een "ziekelijk gewelddadig persoon", wordt de kans dat hij opnieuw de fout in gaat momenteel laag ingeschat, zegt een woordvoerder van het parket.

M. ontsnapte al twee keer eerder uit een tbs-kliniek: in 2006 en 2016. In beide gevallen leidde dat tot een klopjacht van de politie. De Limburger is veroordeeld voor verschillende zeden- en geweldsmisdrijven en kreeg in 2002 tbs opgelegd voor verkrachting.

Nog geen opsporingsbericht voor M.

Momenteel is er nog geen opsporingsbericht uitgegeven voor M., bevestigt de woordvoerder. Over de reden hiervoor wil het Landelijk Parket niet uitweiden. Meer informatie zou te veel inzicht geven in de opsporingsmethoden van de politie.

Verschillende media melden dat het gespecialiseerde opsporingsteam FastNL van de politie is ingezet, maar dit kon het Landelijk Parket om diezelfde redenen niet bevestigen.

In 2006 ontsnapte M. van zijn begeleiders op een begraafplaats in Heerlen. Na zijn tweede ontsnapping in 2016 mishandelde M. een 78-jarige man. Uiteindelijk vond het opsporingsteam hem terug in de Belgische plaats Visé.