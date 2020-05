Voor wie een kinderwens heeft telt elke maand. Duizenden vrouwen kregen in de afgelopen weken de frustrerende mededeling dat hun vruchtbaarheidsbehandeling is uitgesteld door de coronamaatregelen.

De voortplantingsgeneeskundige zorg in tijden van crisis valt niet onder acute zorg. Dus werd half maart 2020 een resolute streep gezet door alle lopende vruchtbaarheidsbehandelingen, zonder zicht op hoelang dat gaat duren.

Dat betekent niet alleen geen nieuwe intakegesprekken, maar ook dat de geplande inseminaties zijn afgezegd, net als het terugplaatsen van embryo's, hormoonscreening, het invriezen of analyseren van zaad, kijkoperaties en polibezoeken.

Sinds een week gaan de behandelingen weer langzaam van start, maar het is onduidelijk wanneer welke fertiliteitskliniek weer op volle kracht patiënten kan behandelen: dat wordt lokaal bepaald.

Enorme emotionele, maar ook medische impact

Het is geen kleine groep mensen die hulp zoekt bij zwanger worden, vertelt Annemiek Nap, gynaecoloog en voorzitter pijler voortplantingsgeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Het gaat om een paar duizend gestaakte behandelingen. "De emotionele impact is enorm. Mensen kijken maanden uit naar een behandeling, bereiden zich erop voor en leven ernaar toe."

Het uitstel heeft ook medische impact, aldus de arts. Vrouwen die de 43 jaar naderen zien hun kansen verkleinen en ook vrouwen bij wie de eierstokken verminderde capaciteit hebben, kunnen zich geen pauze permitteren. Endometriose patiënten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan, zullen langer met hevige pijn moeten rondlopen.

Daarnaast is er een groep vrouwen die tijdelijk met noodzakelijke medicatie voor bijvoorbeeld MS of ernstige darminfecties is gestopt vanwege een vruchtbaarheidsbehandeling. Zij zullen daar weer mee moeten starten.

Nap: "Als een behandeling met een maand wordt uitgesteld, is dat niet onoverkomelijk. Maar wordt dat drie tot zes maanden, dan is dat echt naar. Dan zou dat ongunstig kunnen zijn voor de kans op zwangerschap."

'Elke kinderwens wordt gerespecteerd'

De NVOG roept vrouwen op nu niet te gaan shoppen en rond te bellen waar er wel weer wordt opgestart. Nap: "Elk ziekenhuis moet nu zijn eigen behandelingen gaan opschalen, en elke kinderwens wordt gerespecteerd."

