Het lichaam van de vijfde persoon die maandagavond verdronk in zee bij Scheveningen is donderdag nog altijd niet gevonden. Defensie heeft de zoekactie inmiddels gestaakt, bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marine aan NU.nl

De politie, brandweer en kustwacht hebben nog niet bekendgemaakt of zij de zoekactie naar het lichaam van de man, die dinsdag begon, vrijdag nog hervatten.

Een zevenkoppig duikteam van Defensie droeg woensdag en donderdag bij aan de zoekactie naar de 23-jarige Delftenaar.

"Het gebied waar hij gevonden zou kunnen worden, is grondig doorzocht. Als de persoon buiten het gebied is gedreven, is het zoeken naar een speld in een hooiberg", aldus de woordvoerder van de marine.

Vier inmiddels overleden watersporters zijn al uit het water gehaald. Twee van hen overleden maandagavond aan hun verwondingen nadat ze aan wal waren getrokken. De andere twee werden dinsdag dood uit het water gehaald.

Het lichaam van de vijfde persoon is eerder wel gezien, maar was weggedreven voordat de hulpdiensten er bij waren en daarna niet terug te vinden.