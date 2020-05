Een gevangenbewaarder van een jeugdgevangenis in Breda is donderdagmiddag korte tijd vastgehouden door enkele jongeren op zijn afdeling, zo laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan NU.nl weten. De man is ontzet door een arrestatieteam, die drie jongeren heeft opgepakt.

De gevangenbewaarder is niet gewond geraakt, maar een "fijne situatie was het niet". De man kon geen contact met collega's meer opnemen en niemand kon hem bereiken.

De politie is groots uitgerukt en enige tijd vloog ook een helikopter boven het complex. Er wordt nog onderzocht wat zich precies heeft voorgedaan. DJI spreekt van een "acute situatie" en is nog bezig met de verzameling van informatie.

In de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) Den Hey-Acker in Breda zitten zowel jongeren die volgens het jeugdstrafrecht zijn veroordeeld, als jongeren die in voorarrest zitten.