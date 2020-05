De gemeente Bernheze laat een onderzoeksbureau kijken naar de gebeurtenissen rondom de huisvesting van de verdachte van het doodsteken van de achttienjarige Rik van de Rakt in Oss. Er wordt onder meer gekeken of de gemeente wel goed ingericht was op de opvang en ondersteuning van de statushouder, zo wordt donderdag bevestigd na berichtgeving van Omroep Brabant en De Telegraaf.

Burgemeester Marieke Moorman zegt dat de gemeente "enorm geschrokken" is van de dood van Van de Rakt. "We horen veel vragen uit de samenleving hoe dit heeft kunnen gebeuren. De gemeente heeft deze vragen ook en wil hier graag antwoorden op."

Het bureau zal kijken naar het proces waar de gemeente verantwoordelijk voor is. "Dat is vanaf het moment dat de vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen en aan de gemeente is overgedragen."

Van de Rakt was op de bewuste zondag 19 april op weg naar zijn werk in een zorginstelling. Rond 7.45 uur werd hij zwaargewond naast zijn fiets op straat gevonden. Kort daarna overleed hij aan zijn verwondingen. Later die ochtend reageerde de politie op een melding over een man die in verwarde toestand op het spoor bij station Oss zou lopen. De man werd op het perron aangetroffen met zijn fiets, waar bloeddruppels op zaten. Op de bagagedrager had hij een mes.

De man was al een bekende van de politie. Volgens de krant had hij in 2018 een medebewoner van een azc mishandeld.

De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer verwacht.