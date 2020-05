Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is op heimelijk gemaakte geluidsfragmenten te horen hoe Martien R. en familieleden in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 automatische vuurwapens aan het testen waren. Dat liet het OM donderdag weten in rechtbank van Den Bosch tijdens een inleidende zitting.

Het uitproberen van de wapens zou zijn gebeurd in de schuur op het terrein van Toon R., de broer van Martien R. Die laatste wordt gezien als de leider van een criminele organisatie die handelde in drugs en wapens.

De schuur was door de politie volgehangen met afluisterapparatuur, zodat de politie in staat was mee te luisteren. Zo ook tijdens het testen van de wapens dat plaats zou hebben gevonden tijdens Oud en Nieuw, "zodat het geluid op zou gaan in het geluid van vuurwerk", aldus de officier van justitie.

Daarnaast zouden Martien R. en zijn zoon Anton R. te horen zijn terwijl zij spreken over wapens die niet goed werken. Het OM vermoedt dat de wapens werden getest zodat ze verhandeld konden worden.

Acht leden familie R. worden verdacht

In totaal acht leden van de familie worden verdacht in dit proces. Een van hen is nog steeds voortvluchtig.

In het onderzoek naar het "criminele familienetwerk" werden in november vorig jaar woonwagenkampen in Oss en Lith doorzocht waarbij onder meer honderdduizenden pillen en zo'n 100 kilo MDMA-kristallen zijn aangetroffen.

Ook zou Martien R. betrokken zijn geweest bij de invoer van cocaïne waaronder een partij van 1.561 kilo.

Ondergrondse ruimte ontdekt tijdens politieactie. (Foto: Politie)

Wapens in ondergrondse ruimtes gevonden

Tijdens die grootschalige politieactie in november werden ook drie ondergrondse ruimtes met wapens en twee zelfgemaakte explosieven gevonden. In een dubbele wand in een Mercedes Sprinter werden mitrailleurs aangetroffen.

Op verschillende van die wapens is DNA aangetroffen dat overeenkomt met onder anderen Martien en Anton R.