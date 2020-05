Tientallen bewoners in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt moeten de nacht elders doorbrengen wegens de schade aan hun woningen door een gasexplosie in een pand in de buurt woensdag aan het einde van de middag.

Circa twintig woningen aan de Hillekensacker zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid helpt de getroffen buurtbewoners, die in eerste instantie zijn opgevangen in een nabijgelegen buurtcentrum, bij het vinden van een slaaplocatie, zegt een woordvoerder.

Door de ontploffing raakte de mannelijke bewoner van het huis gewond. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, maar zijn toestand is onduidelijk. Zijn woning is grotendeels verwoest. Ook is schade ontstaan aan andere huizen in het rijtje en aan de overkant van het pand. Het gaat om beschadigde muren, gesprongen ruiten en losliggende dakpannen.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Een buurtbewoner zei echter tegen De Gelderlander dat hij het slachtoffer na de ontploffing versuft aantrof op het toilet en dat de bewoner hem vertelde dat hij aan het koken was.