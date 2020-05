Een explosie heeft woensdag aan het einde van de middag een woning verwoest in Nijmegen. Ook is schade ontstaan aan meerdere aanpalende huizen. Een persoon is onder het puin vandaan gehaald en gewond naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De buitenmuren en het dak van de tussenwoning aan de Hillekensacker zijn weggeslagen en er zijn veel andere woningen met beschadigde muren, gesprongen ruiten en losliggende dakpannen.

Omliggende huizen zijn ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen locatie. Volgens de brandweer is er geen acuut gevaar meer voor de directe omgeving.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. En buurtbewoner vertelt echter tegen De Gelderlander dat hij het zestigjarige slachtoffer onder de brokstukken vandaan heeft gehaald. De ooggetuige zegt dat hij de bewoner versuft aantrof op het toilet en dat de bewoner hem vertelde dat hij aan het koken was.