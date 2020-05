De vijfde omgekomen surfer in Scheveningen is nog steeds niet gevonden. De politie meldt woensdag rond 17.00 uur dat de zoekactie naar de 23-jarige man is gestaakt en pas weer in de ochtend weer wordt hervat.

De man uit Delft kwam maandagavond in de problemen toen hij met een groep anderen aan het surfen was in Scheveningen. Vier anderen kwamen hierbij om het leven.

Twee slachtoffers werden maandagavond uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. De volgende ochtend werden twee lichamen gevonden. Het lichaam van de Delftenaar werd toen ook gezien, maar de hulpdiensten konden het stoffelijk overschot vanwege de weersomstandigheden niet bereiken.

Defensie helpt sinds woensdag bij de zoektocht naar het vijfde slachtoffer. Hierbij wordt een onderwaterrobot ingezet die het gebied rond het zuidelijke havenhoofd afzoekt.

Vijftal herdacht met bloemen in Scheveningen

Sinds maandag zijn familie, vrienden en bekenden van de slachtoffers naar het strand gegaan om het vijftal te herdenken. Op meerdere plekken, zowel op als bij het strand, liggen bloemen ter nagedachtenis van de watersporters.

De mannen uit Den Haag en Delft waren in de leeftijd van 22 tot 38 jaar. Zij waren ervaren surfers. Waardoor zij op zee in de problemen waren geraakt, is niet bekend. Dit wordt nog onderzocht.