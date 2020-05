De rechtbank van Amsterdam heeft donderdag tijdens een inleidende zitting beslist dat er op dit moment onvoldoende aanwijzingen zijn dat Anouar T. kennis had van de ophanden zijnde moord op Derk Wiersum. T. zou de auto's hebben geleverd waarmee de advocaat in de gaten werd gehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt T. van medeplegen van de moord op de advocaat. Dat betekent dat de rol van de T. aan de liquidatie dusdanig was, dat het feit hem net zo zwaar aangerekend kan worden als de uitvoerders van de moord.

T. was al langer onderwerp van een politieonderzoek omdat hij aan het hoofd zou staan van een criminele organisatie die als oogmerk had het stelen en helen van voertuigen.

De gestolen auto's werden dan grondig schoongemaakt en voorzien van valse kentekenplaten, flessen benzine, bivakmutsen en handschoenen, zodat ze door andere criminelen gebruikt konden worden.

Politie doorzocht garagebox in Utrecht

De politie dacht in eerste instantie dat de auto's bedoeld waren voor ram- en plofkraken. Toen er in augustus vorig jaar een garagebox in Utrecht werd ontdekt met daarin drie gestolen auto's voorzag de politie daarom alleen de snelste twee voertuigen van een baken.

Het was juist de Renault die niet voorzien werd van apparatuur om de auto te kunnen volgen, die gebruikt werd om Wiersum te schaduwen.

Ook een Volkswagen Transporter, die door de groep rond T. zou zijn gestolen, is volgens het OM gebruikt bij de voorverkenning voorafgaande aan de moord op Wiersum op 18 september vorig jaar. De advocaat stond op dat moment kroongetuige Nabil B. bi in het proces tegen Ridouan T., een neef van Anouar.

Volgens het OM was T. wel degelijk op de hoogte van de moordplannen. Bewijs hiervoor is volgens het OM de opmerking van T. dat hij gezocht werd voor de moord op de advocaat na een uitzending van Opsporing Verzocht over de liquidatie.

Verdachte blijft vastzitten

Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen dat T. medeplichtig was aan de moord nog wel sterk genoeg. Dit is strafrechtelijk gezien een lichter vergrijp dan medeplegen.

De rechter bepaalde dat T. in ieder geval vast blijft zitten tot de volgende zitting op 29 juli.