In Enschede luidden woensdag tussen 15.25 en 15.30 uur alle kerkklokken in de stad. Het was op dat moment precies twintig jaar geleden dat de vuurwerkramp plaatsvond.

Op zaterdag 13 mei 2000 om 15.25 uur ontplofte een vuurwerkopslagplaats van S.E. Fireworks en brak er brand uit. Door de brand ontstonden er explosies en grote zwarte rookwolken. 23 mensen kwamen om het leven, 950 mensen raakten gewond. De wijk Roombeek werd verwoest.

Op de plek waar het bedrijf stond, hadden enkele tientallen mensen zich verzameld om een moment van stilte te houden, terwijl de kerkklokken luidden.

Eerder op woensdag legden de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen en de voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp een krans bij het monument op de Lasonderbleek, waar het bedrijf stond. Vanwege de uitbraak van het coronavirus vond de herdenking kleiner plaats dan voorheen.

De vlaggen mogen in Enschede woensdag de hele dag halfstok hangen. Ook mogen mensen bloemen leggen bij twee andere monumenten in Roombeek. Wel moeten ze daarbij gepaste afstand tot anderen houden.