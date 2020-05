Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een schuldigverklaring geëist tegen Gökmen T. voor het verkrachten van een vrouw in haar woning in 2017. Omdat T. al tot levenslang is veroordeeld voor de tramaanslag in Utrecht, was een schuldverklaring de enige optie.

Volgens justitie is het bewezen dat T. op 10 juli 2017 de woning binnenkwam en de vrouw, die hij al kende, urenlang verkrachtte. Dit blijkt onder meer uit bijtwonden die na afloop op haar lichaam zijn aangetroffen.

Ook hebben getuigen gezien hoe woest T. die bewuste dag was. Omdat hij voor de tramaanslag die vorig jaar plaatsvond in Utrecht al levenslang opgelegd heeft gekregen, kon geen straf gevraagd worden. Daarom wil het OM dat er een schuldigverklaring volgt zonder strafoplegging.

De vrouw heeft woensdag zelf ook het woord genomen in de rechtbank. T. was zelf niet aanwezig, Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

T. kreeg in maart levenslang opgelegd voor het doodschieten van vier mensen tijdens de tramaanslag. Zijn advocaat André Seebregts heeft begin april bekendgemaakt af te zien van een hoger beroep.

