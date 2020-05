De verdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo mogen toch fysiek aanwezig zijn bij de twee zittingen die volgende week gepland staan, zo laat de rechtbank Amsterdam woensdag weten. Advocatenkantoor Ficq & Partners zei eerder niet naar de zitting te komen uit protest tegen het weigeren van zijn cliënten.

Advocaat Christian Flokstra liet eerder in een reactie aan NU.nl weten dat het kantoor in het verdedigingsrecht werd beperkt en dat daarom was besloten de zittingen te boycotten.

Dat had er mede mee te maken dat advocaten hun pleitnota's alvast moesten opsturen, zodat de zitting snel kon verlopen. Dit was vooraf niet overlegd met de raadslieden.

Nu de rechtbank deze coronamaatregelen weer heeft teruggedraaid, zal Ficq & Partners tijdens de zittingen gewoon aanwezig zijn en de verdediging "op de gebruikelijke en gewenste wijze voeren". Op 18 en 19 mei worden de zaken van de verdachten die niet aanwezig willen zijn of de zitting via een videoverbinding willen volgen behandeld.

Op 28 en 29 mei volgen de zaken van de verdachten die fysiek zullen plaatsnemen in de zittingszaal. "De exacte verdeling van de zaken over de vier dagen volgt nog", aldus de rechtbank.

Verdachten worden met een videoverbinding in staat gesteld om hun zaak vanuit de penitentiaire inrichting te volgen, maar er geldt een tijdslimiet van een uur. Aanwezigheidsrecht is een grondrecht van verdachten.

In totaal staan zeventien verdachten terecht op verdenking van deelname aan een criminele moordorganisatie. Ridouan T. en Saïd R. zouden volgens justitie aan het hoofd hebben gestaan en leiding hebben gegeven.