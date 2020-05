De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Beverwijk een man met een gestolen olijfboompje aangehouden, zo meldt de politie woensdag.

Een agent in burger zag de man rond 2.30 uur met het boompje onder zijn arm rennen. Uit de richting waar de bomendief naartoe rende, kwam even later een auto met hoge snelheid aanrijden.

Een paar kilometer verderop konden andere agenten de auto stoppen. Daarin bleek de verdachte te zitten. Het olijfboompje lag op de achterbank. Het was gestolen bij een winkelbedrijf.

De verdachte is een 41-jarige man uit Beverwijk en een bekende van de politie. Hij zit in de cel.