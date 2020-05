Defensie zoekt woensdagochtend naar het lichaam van de vijfde surfer die maandagavond in de problemen raakte en is omgekomen. Het stoffelijk overschot van de 23-jarige man uit Delft is dinsdag in het water gezien, maar kon nog niet worden geborgen.

Een door Defensie meegebrachte onderwaterrobot zoekt het gebied rond het zuidelijke havenhoofd af. Vervolgens gaat een team duikers richting de hits die de robot doorgeeft.

"De golven zijn minder wild bij het havenhoofd", zo laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Als het lichaam zich daar bevindt, zal het makkelijker op te sporen zijn dan in bijvoorbeeld de branding.

Ook de politie en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn woensdagochtend weer ter plaatse om opnieuw te proberen het lichaam van de vermiste man te bergen.

Maandagavond kwam een groep watersporters in de Noordzee in de problemen. Hulpdiensten rukten massaal uit en haalden drie mensen uit het water. Twee van hen zijn ondanks reanimatie overleden, een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Dinsdagmorgen ging de zoekactie door en konden twee lichamen geborgen worden. Het lichaam van de Delftenaar werd toen ook gezien, maar de hulpdiensten konden het stoffelijk overschot vanwege de weersomstandigheden niet bereiken.

57 Familie en vrienden herdenken slachtoffers surfongeluk

'Slachtoffers kenden de plek als hun broekzak'

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes waren de slachtoffers "fitte, jonge en sportieve mensen". Ze kenden de plek waar ze surften "als hun broekzak". Hij stelde tijdens een dinsdag gehouden persconferentie ook dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn, maar dat de aandacht eerst uitgaat naar de slachtoffers en hun familieleden.

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de surfers voor de kust in de problemen konden komen en of maatregelen nodig zijn. Daarover maakt Veiligheidsregio Haaglanden volgens de waarnemend burgemeester "in de loop van volgende week" meer bekend.