De van corruptie verdachte douanier Izaira F. kampt met een ernstige gokverslaving, zo werd woensdag duidelijk tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Rotterdam. Hierin ligt mogelijk het motief voor haar handelen.

De 45-jarige vrouw werd in februari officieel aangehouden nadat ze enige tijd eerder al op non-actief was gesteld door de douane. F. zou tegen betaling vertrouwelijke informatie hebben doorgegeven.

F. was lang werkzaam bij de zogenoemde pre-arrival, maar was volgens haar advocaat tijdens de periode waarin de ten laste gelegde feiten gepleegd zouden zijn (januari 2017 tot en met augustus 2019) inmiddels werkzaam bij de afdeling Flora en Fauna.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat F. inzicht heeft gegeven in en informatie heeft verstrekt over de werkwijze van de douane Rotterdam met betrekking tot de controle van containers.

F. moest douaniers overhalen mee te werken

Haar nog onbekende criminele werkgever zou F. via een PGP-toestel (Pretty Good Privacy) eveneens hebben gevraagd andere douaniers over te halen om tegen betaling diensten te verlenen: "Bied ze 1 miljoen aan."

"Ik moet eerst eens kijken wie daar zit die ik kan vertrouwen", zou het antwoord van F. zijn geweest.

De berichten zijn aangetroffen op een telefoon die door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gekraakt kon worden nadat F. geobserveerd was in het casino; op deze manier kon de code van haar telefoon worden afgekeken.

Martin Iwema, de advocaat van F., zegt dat zijn cliënt naast een gokverslaving ook met een klinische depressie kampt en last heeft van ernstige spasmes. Volgens hem ontkent zijn cliënt betrokken te zijn geweest bij het ten laste gelegde.

Douane vaker geconfronteerd met corruptie

De douane is de afgelopen jaren vaker geconfronteerd met corrupte medewerkers. Opvallend is wat dat betreft de opmerking van de vermeende opdrachtgever dat F. een scanmedewerker moet regelen. "Want de rest heb ik al", is te lezen in een van de berichten. Op de scanafdeling worden containers gecontroleerd zonder dat ze opengemaakt worden.

Ook het Openbaar Ministerie (OM) sprak op de zitting van meerdere verdachten. Of het hier om douaniers gaat, werd niet duidelijk.

De rechtbank besliste dat F. in ieder geval vast blijft zitten tot de volgende zitting op 5 augustus.