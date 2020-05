Na een frisse nacht waarin het kwik op sommige plaatsen in het binnenland tot onder het vriespunt daalde, lopen de temperaturen woensdag overdag op tot 12 tot 15 graden. Vanuit het westen trekken vanaf zee enkele buien over het land. In de loop van de dag zal de zon zich wat vaker laten zien.

De wind draait in de loop van de dag naar het noorden, waardoor het aan de kust met windkracht 6 krachtig kan waaien.

In de nacht naar donderdag koelt het wederom sterk af en kan het landinwaarts een graadje vriezen.

De komende dagen blijft het vrijwel droog en komt de zon soms goed door. De temperatuur loopt langzaam iets op, tot een graad of 17 op zondag.

Bekijk hier het volledige weerbericht voor jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.