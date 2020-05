Er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat de 16-jarige Dascha Graafsma door een misdrijf om het leven is gekomen. Dit blijkt uit een forensische second opinion, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Dascha werd op een vroege ochtend in november 2015 aangereden op het spoor tussen Hollandsche Rading en Hilversum, nadat ze de avond daarvoor was wezen stappen.

Kort na het overlijden startte de politie onder leiding van het OM een onderzoek, omdat er vermoedens waren dat Dascha mogelijk ongewild drugs toegediend had gekregen. Uit onderzoek bleek later dat ze niet onder invloed van drugs was geweest.

Omdat er ook geen aanwijzingen waren dat anderen betrokken waren bij Dascha's dood, concludeerden de politie en het OM dat het om zelfdoding zou gaan. De nabestaanden verklaarden op basis van particuliere onderzoeken dat er wel aanwijzingen waren voor een misdrijf, maar dat was volgens de politie en het OM niet het geval.

Het OM maakte vorig jaar bekend op verzoek van de nabestaanden een forensische second opinion uit te laten voeren, omdat eerder te stellig is gezegd dat het om zelfdoding zou gaan. Er bestaat namelijk ook een kans dat Dascha het slachtoffer is geworden van een ongeval.

De reflectiekamer concludeert nu dat destijds genoeg onderzoek is gedaan en dat terecht is geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. "Het onderzoek naar de tragische dood van het meisje, zal dan ook niet heropend worden", laat het OM weten. "Dit is vandaag in een gesprek aan de nabestaanden uitgelegd."