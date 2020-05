Een 104-jarige Hilversummer is jarenlang bestolen door een vrouw die hem zou helpen bij zijn financiën. Tussen 2014 en 2019 is een bedrag van ongeveer 100.000 euro ontvreemd, meldt de politie dinsdag.

De man besloot zes jaar geleden zijn financiële zaken uit te besteden aan een 47-jarige inwoner van Kortenhoef. Volgens de politie kende hij de vrouw op dat moment al "ruime tijd".

De verdachte is dinsdag opgepakt op verdenking van oplichting, verduistering en diefstal. Ook is er een 66-jarige man uit Kortenhoef gearresteerd. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht.

De vrouw had de volmacht over al zijn betaal- en spaarrekeningen. Het slachtoffer kreeg argwaan nadat er regelmatig aanmaningen binnenkwamen en hij na meerdere verzoeken geen inzicht kreeg in zijn eigen bankafschriften.

Nadat de man met hulp erin slaagde om inzicht te krijgen in zijn financiële zaken, ontdekte hij dat er 80.000 euro van zijn rekeningen was verdwenen. Ook bleek dat zijn maandelijkse AOW-uitkering werd uitgegeven aan vakanties, schoonheidssalons en webshops.

De politie meldt ook dat de Hilversummer zijn auto door de vrouw heeft laten verkopen, maar geen cent van de opbrengst heeft gekregen. Het slachtoffer, dat in de financiële problemen is geraakt, deed in het najaar van 2019 aangifte van diefstal.

In het onderzoek naar de diefstal heeft de politie de verblijfplaatsen van de twee verdachten doorzocht. Ook zijn verschillende spullen in beslag genomen.