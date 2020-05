Het bombardement van Rotterdam luidde op 14 mei 1940 de capitulatie van Nederland in. Hoewel de onderhandelingen nog bezig waren, maakten een vloot Duitse bommenwerpers de binnenstad met de grond gelijk. Zeker achthonderd Rotterdammers kwamen om en de stad stond wekenlang in brand.

Bombardement Rotterdam Achthonderd tot negenhonderd mensen kwamen om het leven bij de luchtaanval.

De branden die ontstonden hielden nog weken aan en vergrootten de ravage.

80.000 mensen raakten dakloos en zeker 25.000 gebouwen waren vernietigd.

Het Duitse leger was vanaf de vroege ochtend van 10 mei in een paar dagen dwars door Nederland naar de kust getrokken. Duitse tanks waren op weg om Rotterdam te veroveren. Hoewel de Nederlandse troepen slecht getraind en slecht bewapend waren, wisten ze veel weerstand te bieden tegen de oprukkende pantservoertuigen.

Op de vroege ochtend van 14 mei stond een grote Nederlandse tegenaanval gepland. Meer dan tweeduizend soldaten zouden een offensief uitvoeren tegen de Duitsers die zich rond Overschie hadden verschanst. Dit leidde tot felle gevechten, waarbij de indringers even werden teruggedreven. In andere Rotterdamse gebieden hielden de Duitsers strategische punten in handen.

Twee uur bedenktijd

In Berlijn waren toen al plannen gemaakt om het verzet definitief te smoren. De Duitsers stelden een ultimatum: de overgave van Rotterdam of de vernietiging van de stad. Het bericht werd door een Duitse delegatie overgedragen aan burgemeester Pieter Oud en kolonel Scharroo, die in de meidagen van 1940 het gezag over de troepen in Rotterdam had. De Nederlanders kregen slechts twee uur de tijd om hun beslissing aan de Duitsers kenbaar te maken.

Scharroo vond het ultimatum onduidelijk en was ontstemd over het ontbreken van rangen en handtekeningen op het papier. De beslissing werd bij de landelijke opperbevelhebber generaal Winkelman neergelegd, die het ultimatum in overweging nam.

In de tussentijd werd besloten om de binnenstad niet te evacueren. Twee uur zou een te korte periode zijn om de stad te ontruimen en de vrees bestond dat een ontruiming zou leiden tot chaos en opstoppingen.

Bij terugkeer in het Duitse kamp stuurde de Duitse delegatie een telegram met het verzoek het bombardement voorlopig uit te stellen, in afwachting van de Nederlandse reactie. Het bericht kwam echter te laat. Vanaf drie bases rond Bremen was op dat moment de armada al vertrokken.

Rode lichtkogels niet te zien

De Duitsers hadden wel voorzorgsmaatregelen getroffen. Ten eerste hadden de leidende vliegtuigen antennes waarmee gecommuniceerd kon worden met de basis. De grote antennes zouden echter ruim voor het bombardement zijn ingetrokken. Volgens de Duitse berichten werd het signaal verstoord, waardoor de opdracht tot het uitstellen van het bombardement niet werd ontvangen door de vliegtuigen. Het is te betwijfelen of dit geloofwaardige verklaringen zijn.

De tweede voorzorgsmaatregel kwam in de vorm van lichtsignalen. Indien de radiocommunicatie mislukte, zouden de Duitse grondtroepen rode lichtkogels afvuren om de vliegtuigen te waarschuwen dat het bombardement was uitgesteld. Deze methode was dubieus en bleek uiteindelijk desastreus voor Nederland.

Naast het feit dat lichtkogels makkelijk over het hoofd konden worden gezien, was de groep vliegtuigen in twee formaties gesplitst. De grootste groep van ruim zestig toestellen naderde Rotterdam vanuit het noordoosten. De Duitsers met lichtkogels bevonden zich echter ten zuiden van de stad. Eventuele lichtkogels waren van zo'n afstand niet te zien en bovendien zouden de grondtroepen de vliegtuigen zelf pas opmerken als ze al boven Rotterdam vlogen.

De binnenstad van Rotterdam brandt na het bombardement. (Foto: NIOD)

Drie kwartier voor het verlopen van het ultimatum kreeg kolonel Scharroo bericht van het Nederlandse opperbevel om een nieuw document aan te vragen bij de Duitsers. Alleen een ultimatum, ondertekend met naam en rang zouden de Nederlanders accepteren. Om 12.20 uur arriveerde een adjudant van Scharroo bij de Duitsers met het antwoord. Twintig minuten later ondertekende de Duitse generaal Schmidt een nieuw ultimatum.

Op het moment dat de adjudant weer naar de andere kant van de Maas werd gebracht werd het grommende geluid van vliegtuigen hoorbaar. Generaal Schmidt had eerder het telegram verstuurd dat de onderhandeling nog bezig waren en zag nu de vliegtuigen naderen. "Dit is een ramp", zou hij overstuur hebben geroepen.

Rode lichtkogels werden afgeschoten. Maar het was te laat; de eerste formatie bestaande uit twee derde van de armada was de aanval al begonnen. Vanaf 13.20 uur regende het bommen op de Rotterdamse binnenstad. De tweede formatie merkte de lichtkogels wel op en hield de bomluiken boven Rotterdam gesloten.

Duizenden gebouwen werden vernietigd. (Foto: Getty)

Tweede aanval afgeblazen

Later op de middag ondertekende een gebroken kolonel Scharroo het Duitse ultimatum en volgde officieel de capitulatie van Rotterdam. Aan het begin van de avond marcheerden Duitse troepen Rotterdam binnen. De volledige capitulatie van Nederland werd later die avond aangekondigd. Na vier dagen had Duitsland de Nederlanders definitief op de knieën gedwongen.

Hoewel de Rotterdamse binnenstad mogelijk werd vernietigd als gevolg van een communicatiefout, is het nooit duidelijk geworden of de Duitse legerleiding het bombardement van Rotterdam bewust heeft laten doorgaan. Opmerkelijk genoeg werd een tweede aanvalsgolf later op de middag wel afgeblazen terwijl de vliegtuigen al op weg waren. Toen de Duitse legerleiding berichten ontving dat Duitse troepen Rotterdam inmiddels al waren binnengetrokken, waren de vliegtuigen opeens wel via radioberichten te bereiken.