Medewerkers van een kringloop in Zwolle hebben dinsdag een menselijk strottenhoofd aangetroffen tussen ingeleverde spullen. De politie laat onderzoek uitvoeren om de herkomst te achterhalen, zo wordt gemeld.

Het is niet bekend of het gaat om het strottenhoofd van een recent overleden persoon, of dat het strottenhoofd al erg oud is.

De medewerkers troffen het strottenhoofd aan bij het uitruimen van ingeleverde spullen. Zij hebben de politie ingeschakeld. Forensische rechercheurs hebben vervolgens vast kunnen stellen dat het ging om een bot uit het menselijk lichaam.

Een medewerker van de kringloopwinkel vertelt tegen De Stentor dat het strottenhoofd in een emmer op sterk water zat. Op de emmer, die in een doos met andere spullen zat, staat een sticker met de jaartallen 1919 en 2003.

De doos was een dag eerder voor de deur van de kringloopwinkel achtergelaten. "We houden rekening met elk scenario", zo stelt een woordvoerder. Wanneer de resultaten van het onderzoek binnenkomen, is nog niet bekend.