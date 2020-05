De psychische klachten bij mensen met ernstige psychiatrische problemen zijn sinds de coronacrisis toegenomen, zo stellen het Trimbos-instituut en MIND woensdag na onderzoek. "De veranderingen in de hulpverlening zijn groot."

Het onderzoek is onlangs gestart onder een panel bestaande uit zeshonderd systematisch samengestelde patiënten, die daarmee een goede weerspiegeling kunnen geven.

Hieruit is gebleken dat slechts een kwart face-to-facecontact had met een hulpverlener, en dat terwijl dat volgens de halverwege april versoepelde richtlijn weer meer mogelijk had moeten zijn. Niet alleen is de vorm van contact hebben veranderd, ook stelt 38 procent dat er nu te weinig hulp is. Een "kleine meerderheid" is wel tevreden over de huidige vorm, en dat komt vooral omdat er met die groep is overlegd over de vorm van contact.

Uit de peiling blijkt dat 40 procent meer psychische klachten ervaart dan voor de coronacrisis en dat ze de kwaliteit van leven nu met een 6- beoordelen. Dat was voor de uitbraak van het coronavirus en het instellen van de maatregelen nog een 6+.

De patiënten in het panel hebben langere tijd last van psychische klachten. Het gaat onder anderen om mensen met een bipolaire stoornis, een aanhoudende depressie, een persoonlijkheidsstoornis of een psychose.

Vorige maand lieten patiënten en therapeuten op reactieplatform NUjij al weten hoe zij deze periode doorkomen. "Normaal gesproken was ik overdag alleen, maar nu heb je continu interactie. Ik kan de hele dag wel janken", schreef René, die het gevoel heeft dat de coronacrisis hem volledig uit balans brengt.

Mensen met psychose minder klachten

Mensen met een psychose ervaren opvallend genoeg "evenveel of zelfs minder psychische klachten" dan voor de crisis, zo wordt gesteld. Dit heeft te maken met de "ervaren voordelen van de coronatijd en -maatregelen: meer rust, minder prikkels en (sociale) stress. De coronacrisis valt vooral zwaar voor mensen die vooruitkijken en somber zijn over hun toekomst en die van Nederland."

Het Trimbos-instituut en MIND zullen het onderzoek over twee maanden opnieuw uitvoeren om te kijken hoe de trends zich ontwikkelen.