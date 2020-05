De vijf surfers die maandagavond tijdens het surfen om het leven zijn gekomen voor de kust van Scheveningen, zijn mannen uit Den Haag en Delft in de leeftijd van 22 tot 38 jaar. Dat heeft de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De twee surfers die maandagavond al werden geborgen zijn twee Hagenaars van 30 en 38 jaar.

De slachtoffers die dinsdagmorgen werden geborgen waren een 22-jarige man uit Delft en een 24-jarige inwoner van Den Haag. Een 23-jarige Delftenaar is in het water gezien, maar nog niet geborgen.

Maandagavond werd ook een veertigjarige man uit Den Haag naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is inmiddels weer thuis.

Volgens Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, kwamen maandagavond in totaal tien surfers in de problemen voor de kust van Scheveningen. Het ging om een groep van zes mensen, een groep van drie mensen en iemand die alleen was.

Het is volgens Remkes nog niet bekend of de watersporters aangesloten waren bij een surfschool. Daar wordt volgens hem nog onderzoek naar gedaan.

Onderzoek naar oorzaak loopt nog

Volgens Remkes waren de slachtoffers "fitte, jonge en sportieve mensen". Ze kenden de plek waar ze surften "als hun broekzak".

Remkes zegt dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn, maar benadrukt dat de aandacht in eerste instantie uitgaat naar de slachtoffers en hun familieleden. "Zij verdienen vandaag, morgen én overmorgen onze aandacht en steun."

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de surfers voor de kust in de problemen konden komen en of maatregelen nodig zijn. Daarover maakt veiligheidsregio Haaglanden volgens Remkes "in de loop van volgende week" meer bekend.

De watersporters raakten maandagavond rond 18.45 uur in de problemen. Er werd direct een grote zoekactie opgezet, maar die werd bemoeilijkt door de harde wind en ruwe zee.