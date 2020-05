Iraniër Eisa S. die wordt verdacht van het voorbereiden van aanslagen in Iran zegt te zijn gehackt door datzelfde land. De berichten waarin plannen voor aanvallen werden besproken zouden niet door hem zijn geschreven, zegt zijn advocaat dinsdag in de rechtbank van Rotterdam.

De man werd in februari van dit jaar aangehouden na een tip van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) dat S. bereid zou zij een aanslag in Iran te ondersteunen.

Via chatdienst Telegram werd tussen januari 2017 en februari 2020 gesproken over doelwitten in Iran en aan te schaffen wapens. Berichten die S. zegt niet te hebben verstuurd.

De officier van justitie zei tijdens de inleidende zitting serieus onderzoek te doen of S. inderdaad is gehackt, maar hier nog geen aanwijzingen voor te hebben gevonden, eerder het tegenovergestelde.

"De vraag is ook, of het wel logisch is", aldus de officier. "Ik volg de redenering niet dat Iran iemand hackt en dan wacht tot dat eventueel wordt ontdekt zodat hij wordt aangehouden."

Man is lid van verzetsbeweging

De veertigjarige Iraniër is lid van de Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), die naast in Nederland ook in Denemarken zetelt. De beweging is opgericht met als doel de bevrijding van de regio Ahwaz (Khuzastan) van Iran te bewerkstelligen.

De ASMLA kent ook een gewapende tak nadat in 2015 een splintergroepering zich afsplitste van de beweging maar verderging onder dezelfde naam.

Of S. tot deze tak behoorde is niet duidelijk. Volgens het OM had S. in ieder geval een faciliterende en organiserende rol bij het plannen van aanslagen. Het OM verdenkt hem van lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Verdachte droeg zelf alarmknop

Opvallend is dat de man zelf al maandenlang een alarmknop bij zich droeg omdat hij gevaar zou lopen. Iraanse spionnen zouden S. al langere tijd in de gaten houden omdat hij een tv-station in Rijswijk runt waar kritisch over Iran wordt gesproken.

Dat Iran geweld tegen de beweging niet schuwt, blijkt wel uit de moord op Ahmad Mola Nissi, leider van de ASMLA, in Den Haag in 2017. Een moord die volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken door Iran is gepleegd.

Volgens zijn advocaat wordt de broer van de man vastgehouden in Iran en zou hij pas worden vrijgelaten als S. naar dat land terugkeert.