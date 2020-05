De politie heeft dinsdag een tweede verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van horlogehandelaar Bas Vijzelaar. Het gaat om een 29-jarige man uit Utrecht, zo wordt gemeld.

De precieze rol van de verdachte wordt nog onderzocht.

Eerder meldde de politie al dat er, naast de eerder opgepakte Nick B., mogelijk nog een verdachte zou zijn. Dit vermoeden werd gebaseerd op camerabeelden waarop de auto van het slachtoffer in combinatie met meerdere personen en andere voertuigen werd gezien.

Het lichaam van de horlogehandelaar werd op 14 maart in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gevonden. Het slachtoffer lag in zijn auto.

Verdachte B. zit al sinds 16 maart vast. De Telegraaf schreef eerder dat hij in de periode voor de dood van Vijzelaar meermaals contact had over de verkoop van dure horloges.