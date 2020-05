De hulpdiensten hebben dinsdagochtend twee lichamen gevonden op de kust bij Scheveningen. Het lichaam van een derde persoon moet nog worden geborgen, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden. Maandagavond overleden ondanks reanimatie al twee watersporters nadat ze uit het water waren gered.

In totaal zijn maandagavond zeven personen uit het water gehaald. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis; over zijn of haar toestand is niets bekend. De andere vier zijn niet behandeld.

Dinsdagochtend was nog onduidelijk hoeveel personen nog werden vermist. Uit informatie van de geredde personen zou blijken dat nog zeker één persoon vermist werd. Dinsdagochtend meldde de Veiligheidsregio Haaglanden echter dat nog naar drie personen werd gezocht. In de loop van de ochtend werden twee aangespoelde lichamen gevonden.

De politie kan nog niet bevestigen dat alle watersporters nu uit zee zijn gehaald. De zoekactie gaat daarom door.

Een groep surfers en een groep zwemmers zouden maandag apart van elkaar het water in zijn gegaan. Rond 18.45 uur kwamen zij door onbekende oorzaak in de problemen. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar de harde wind en ruwe zee maakten de zoektocht lastig.