De strafzaak tegen Michael P. over het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber hoeft niet helemaal opnieuw gedaan te worden, zo adviseert de advocaat-generaal dinsdag aan de Hoge Raad. Wel moet het gerechtshof volgens de advocaat-generaal opnieuw kijken of P. geen strafvermindering moet krijgen, vanwege de hardhandige manier waarop hij is opgepakt in 2017.

P. liep bij zijn arrestatie letsel aan zijn schouder op en heeft hier aangifte van gedaan. Het hof gaf hier geen strafvermindering voor, hoewel wel "vormverzuim" was vastgesteld.

Volgens de advocaat-generaal heeft het hof onvoldoende onderbouwd waarom dit niet leidde tot een strafvermindering. Hier moet dus opnieuw naar worden gekeken, is het advies.

P. kreeg vorig jaar in hoger beroep wederom 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het verkrachten en doden van de jonge vrouw in 2017. Een vooropgezet plan en daarmee moord kon niet bewezen worden, en daarom is hij veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag.

De man heeft altijd volgehouden dat hij Faber na de verkrachting wilde laten gaan, maar dat hij uiteindelijk haar keel heeft doorgesneden toen ze om hulp riep. Zowel in eerste aanleg als bij het hoger beroep zijn hier veel vraagtekens bij gezet, onder meer omdat hij genoeg kans had om Faber te laten weglopen.

Aparte procedure over arrestatie loopt nog

Over de hardhandige arrestatie van P. loopt nog een aparte procedure. Het Openbaar Ministerie (OM) moet na een procedure van de advocaten van de man nader strafrechtelijk onderzoek verrichten naar de manier waarop P. is opgepakt.

Justitie kijkt dus opnieuw naar de betrokken leden van het arrestatieteam, maar dat betekent niet dat ze daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De zaak kan nog geseponeerd worden.

Onlangs kwam P. weer in het nieuws nadat hij een ontsnappingsplan zou hebben beraamd. De man is inmiddels overgeplaatst binnen de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught.

De Hoge Raad zal voor de zomer uitspraak doen.