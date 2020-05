Hulpdiensten hebben dinsdagochtend twee overleden watersporters gevonden in de zee bij Scheveningen, laat de politie aan NU.nl weten. De brandweer, de reddingsbrigade en de politie zoeken door naar de laatste vermiste persoon.

Zeven personen zijn maandag al uit het water gehaald. Twee van hen zijn na reanimatie overleden. Een derde persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Dinsdagochtend was nog onduidelijk hoeveel personen werden vermist. Uit informatie van de geredde personen zou blijken dat nog zeker één persoon vermist wordt. Dinsdagochtend meldde de Veiligheidsregio Haaglanden echter dat nog naar drie personen werd gezocht. Er zouden nog twee watersporters in zee gezien zijn, maar mogelijk zijn zij zelf al uit het water gekomen.

Een groep surfers en een groep zwemmers zouden maandag apart van elkaar het water in zijn gegaan. Rond 18.45 uur kwamen zij door onbekende oorzaak in de problemen.

51 Video Hulpdiensten zoeken naar vermiste surfer voor kust van Scheveningen

Zoekactie werd maandag gestaakt door harde wind en ruwe zee

De reddings- en zoekactie nabij het Havenhoofd werd maandag rond 22.40 uur gestaakt. De actie werd dinsdagochtend bij daglicht hervat. De harde wind en ruwe zee maakten de zoektocht lastig, evenals het vele schuim op het water en het strand.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag betuigde maandagavond zijn medeleven. "Toen aan het begin van de avond een groep mensen ging surfen, had niemand verwacht dat een deel niet thuis zou komen. Ik spreek namens elke Hagenaar én elke Scheveninger als ik zeg dat we intens meeleven en aan de zijde van naasten staan."